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В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим: ранен ребенок

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Екатеринбург, Воскресенье 30 мая 2021 20:21
В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим: ранен ребенок Фото: в Екатеринбурге экс-полицеский открыл стрельбу по прохожим (e1.ru)
Автор: Андрей Василюк

В российском Екатеринбурге пьяный мужчина, бывший полицейский, открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй - ребёнок: девочке пуля попала в живот.

Об этом сообщает E1.RU.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином "Сайга".

Стрельбу он открыл с балкона своей квартиры на 4 этаже. По словам очевидцев, сейчас на месте событий продолжается стрельба. Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена, российские силовики готовятся штурмовать квартиру. Жителей для проведения спецоперации эвакуировали.

"Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим", - рассказал очевидец.

Очевидцы сняли на видео, как мужчина расстрелял машины, припаркованные рядом с домом.

Напомним, в среду, 26 мая, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния произошла стрельба на железнодорожной станции. В результате инцидента погибли восемь человек, также застрелен стрелок.

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