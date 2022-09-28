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ЕК предложила ввести новый пакет санкций против России: что в него вошло

Фото: Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия разработала новый пакет антироссийских санкций на фоне недавних решений президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

"Россия подняла вторжение в Украину на новый уровень. И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", - написала она.

По ее словам, ЕК предлагает расширить санкционный список Евросоюза против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Также планируется ввести новые ограничения на торговлю с РФ, а именно: утвердить новые санкции на импорт продукции российского производства, которые лишат страну-агрессора дохода в размере 7 млрд евро, и расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в Россию (имеются ввиду ключевые технологии, необходимые для ведения войны).

Фон дер Ляйен отметила, что в новый пакет санкций внесли и дополнительные ограничения на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.

В пакет ограничений также была добавлена правовая база для лимита цен на российскую нефть.

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", - уточнила чиновница.

В это же время планируется ужесточить контроль за попытками страны-агрессора обойти санкции, которые ввели страны Запада.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готовит санкции против людей, которые помогали обходить европейские ограничения против России, это могут быть не только граждане РФ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз не введет ограничение цен на российскую нефть в новом пакете санкций.

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