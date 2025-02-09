В ЕК призвали к необходимости полной независимости от энергоресурсов РФ

Война в Украине показала, что страны Европы в энергетическом секторе должны быть полностью независимы от России. Поскольку энергетическая политика - это политика безопасности.

Об этом заявил член Еврокомиссии Дан Йоргенсен, ответственный за энергетику и жилищное хозяйство, сообщает РБК-Украина со ссылкой LRT .

В ходе пресс-конференции в Брюсселе, посвященной защите критической энергетической инфраструктуры, Йоргенсен заявил, что сегодняшняя синхронизация стран Балтии с Европой создает условия для снижения цен на электроэнергию в Европе. Речь идет об отключении Литвы, Латвии и Эстонии от энергосистемы РФ и подключении этих стран к энергосети ЕС.

"Синхронизация была успешно реализована на 10 месяцев - почти на год раньше - раньше запланированного срока.то было достигнуто благодаря упорной совместной работе и преданности делу", - сказал он.

В то же время член Еврокомиссии подчеркнул, что Европа должна быть на 100% независима от энергоресурсов РФ.

"Нет сомнений, что энергетическая политика - это также политика безопасности. К сожалению, сегодня мы находимся в ужасной ситуации в Европе, где Россия жестоко напала на Украину. Это влияет на всех нас. Прежде всего, это показывает, что мы должны быть независимыми. Мы должны быть на 100% независимыми от энергоресурсов из России и ее энергетических систем", - пояснил Йоргенсен.

Также европейский чиновник добавил, что сегодняшний день, 9 февраля, является важным не только для стран Балтии, но и для всей Европы. Он подчеркнул, что синхронизация принесет ряд возможностей.

"1,2 млрд евро - это большая сумма денег. Но они предназначены для важной цели для всех нас. Синхронизация поможет всему региону достичь большей интеграции энергетических систем. Это облегчит декарбонизацию, позволит стать более конкурентоспособными. Мы должны стремиться к снижению цен на электроэнергию, потому что это поможет не только нашей промышленности, но и нашим домохозяйствам", - рассказал член Еврокомиссии.

Издание LRT дополнило, что всего в проект синхронизации в странах Балтии и Польше инвестировано более 1,6 млрд евро, из около около 1,2 млрд евро - это средства, выделенные из фондов Европейского союза.