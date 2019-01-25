ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄК виділить понад 200 млн євро на газопровід між Польщею та Данією

Новини » Енергетика    25.01.2019 - 14:55
ЄК виділить понад 200 млн євро на газопровід між Польщею та Данією
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Будівництво Baltic Pipe планується завершити до 1 жовтня 2022 року

Європейська комісія виділить 215 млн євро на будівництво газопроводу Baltic Pipe між Польщею та Данією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського газового оператора Gaz-System.

Повідомляється, що кошти виділять у рамках фінансового механізму розвитку транспортної, енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури. Гроші можуть бути витрачені на будівництво морської ділянки Baltic Pipe або на розширення і модернізацію польської системи транспортування газу.

Зазначимо, Вaltic Pipe вже тричі отримував фінансову підтримку в рамках цього механізму. Останній виділений грант майже на 52 млн євро покриває розробку техніко-економічного обґрунтування та інженерні роботи, а також отримання адміністративних дозволів.

Газопровід Baltic Pipe буде транспортувати газ з Норвегії до Польщі через Данію. Запланована потужність газопроводу - 10 млрд кубометрів газу на рік. Загальна вартість проекту оцінюється в 1,4-1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща і Данія домовилися прокласти газопровід через Балтійське море.

У 2017 році передбачалося, що Польща і Данія запустять газопровід з Норвегії до країн Центральної Європи.

 

"Північний потік-2" може дестабілізувати ситуацію на Сході, - Моравєцький
Новини України ЕврокомиссияПольшаДаниягазопровод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся