ЄК виділить понад 200 млн євро на газопровід між Польщею та Данією

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Будівництво Baltic Pipe планується завершити до 1 жовтня 2022 року

Європейська комісія виділить 215 млн євро на будівництво газопроводу Baltic Pipe між Польщею та Данією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського газового оператора Gaz-System.

Повідомляється, що кошти виділять у рамках фінансового механізму розвитку транспортної, енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури. Гроші можуть бути витрачені на будівництво морської ділянки Baltic Pipe або на розширення і модернізацію польської системи транспортування газу.

Зазначимо, Вaltic Pipe вже тричі отримував фінансову підтримку в рамках цього механізму. Останній виділений грант майже на 52 млн євро покриває розробку техніко-економічного обґрунтування та інженерні роботи, а також отримання адміністративних дозволів.

Газопровід Baltic Pipe буде транспортувати газ з Норвегії до Польщі через Данію. Запланована потужність газопроводу - 10 млрд кубометрів газу на рік. Загальна вартість проекту оцінюється в 1,4-1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща і Данія домовилися прокласти газопровід через Балтійське море.

У 2017 році передбачалося, що Польща і Данія запустять газопровід з Норвегії до країн Центральної Європи.