В ЕК ответили, могут ли Венгрию лишить председательства в Евросоюзе

В Евросоюзе нет какой-либо юридической возможности лишить Венгрию председательства за скандальные визиты премьера Виктора Орбана в Россию и Китай.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Суспільне " заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не соглашаемся с политикой господина Орбана”, - отметила Юрова.

По ее словам, в блоке уже постепенно готовятся к председательству Польши, которое начнется в 2025 году.

Также Юрова заверила, что несмотря на скандальную позицию Орбана, нанести вред внутри ЕС он не сможет.

"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, смены мандатов в институтах", - уточнила вице-президент ЕК.