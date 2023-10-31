ЕК представит предложения по 12 пакету санкций против РФ на следующей неделе, - журналист

"Предложение по следующему пакету санкций ЕС против России (12-й пакет) будет представлено на следующей неделе. Значительную часть пакета составляют меры по борьбе с обходом ограничений, товары двойного назначения и запрет на российские алмазы", - написал он.

Санкции ЕС против России

Напомним, Евросоюз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В частности, ограничения предусматривали запрет на экспорт в Россию товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в санкционные списки внесли физические и юридические лица, которые ответственны за вторжению в Украину и помогают продолжать войну.

В 12 пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 миллиардов евро.