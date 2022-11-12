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ЕИБ поможет Харькову восстановить разрушенное войной трамвайное сообщение

Фото: ЕИБ поможет Харькову восстановить трамвайный парк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Харьковский городской совет и коммунальное предприятие "Салтовское трамвайное депо" официально объявили о партнерстве в рамках подготовки проекта "Харьковский городской электротранспорт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕИБ.

Основной целью запланированного проекта является модернизация трамвайного сообщения в городе за счет закупки новых трамваев и модернизации разрушенных войной и изношенных путей, систем и инфраструктуры депо.

Подготовка будет финансироваться за счет гранта технической помощи в размере 400 тысяч евро, финансируемого EPTATF, управляемой ЕИБ.

После технической подготовки и когда условия позволят начать работы, ЕИБ рассмотрит вопрос о финансировании всего проекта, который поможет городу восстановить и улучшить качество и устойчивость общественного транспорта.

"Это будет масштабное обновление и расширение трамвайной сети, чего город не проводил последние 30 лет. Это крайне важно в контексте реализации плана реконструкции города сразу после украинской победы", - сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

ЕИБ имеет долгую историю поддержки модернизации транспортной инфраструктуры в Харькове. Портфель проектов, поддерживаемых ЕИБ, включает кредит в размере 160 млн евро на расширение и модернизацию Харьковского метрополитена, подписанный в 2017 году. ЕИБ также предоставил Харькову кредит в размере 10 млн евро на обновление троллейбусного парка и 45 млн евро на покупку новых вагонов метро. в 2020 году в рамках рамочного кредита Проекта городского общественного транспорта Украины (UUPTP).

ЕИБ работает в Украине уже 15 лет. С 2007 года он инвестировал в страну более 7 млрд евро, уделяя особое внимание финансированию социальной и экономической инфраструктуры, транспорта и связи, энергоэффективности, развитию малого и среднего бизнеса, борьбе с изменением климата.

Напомним, пакет поддержки в пределах Экстренных мер солидарности от ЕИБ размером 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков: Немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, возобновление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро.

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