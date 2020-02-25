В Єгипті помер повалений революцією екс-президент Мубарак

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що Мубарак, якого порівнювали з сучасним фараоном, був повалений в 2011 році в результаті народних хвилювань в арабському світі, які незабаром почали називати арабською весною.

Останні роки Мубарак провів у військовому госпіталі Маадія у південній частині Каїра. Також він демонстративно боровся зі звинуваченнями в корупції і змові.

Мубарак був звільнений з в'язниці через майже шість років ув'язнення. Апеляційний суд виправдав його за звинуваченням у вбивстві протестувальників під час повстання 2011 року, яке поклало кінець його правління.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральна прокуратура Єгипту ухвалила звільнити з-під варти колишнього президента Хосні Мубарака після майже шести років судових розглядів.

Додамо, Хосні Мубарак, який правив Єгиптом з 1981 року, склав з себе повноваження у лютому 2011-го, передавши владу військовим. Після відставки здоров'я екс-президента серйозно погіршилося. Він пережив кілька серцевих нападів, з'являлася інформація про те, що лікарі зафіксували клінічну смерть Мубарака.