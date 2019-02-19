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У Єгипті смертник підірвав себе біля мечеті


Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху

В Каире (Египет) погибли двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения после того как подозреваемый в терроризме взорвал себя возле мечети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnews

По сообщениям местных СМИ, силы безопасности проводят поиск других взрывных устройств. 

Напомним, ранее сообщалось, что в районе пирамид Гизы в Каире неизвестные подорвали туристический автобус.  

Как писало РБК-Украина, в Александрии 24 марта взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Кроме этого, ранения получили четверо полицейских. Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

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