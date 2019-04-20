У Єгипті пройде референдум щодо зміни конституції

У Єгипті пройде голосування за конституційні зміни, які потенційно дозволять президенту Абдель Фаттаху ас-Сісі залишитися на своєму посту до 2030 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що референдум буде тривати кілька днів.

"Громадянам країни доведеться висловитися з приводу прийнятих парламентом поправок в основний закон, головною з яких є продовження президентських повноважень", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня парламент затвердив поправки до конституції щодо продовження терміну повноважень президента з чотирьох до шести років. Положення про те, що президент має право переобиратися не більше двох термінів поспіль, залишається в силі.

Згідно з рішенням виборчкому, єгиптяни будуть голосувати по кожній статті окремо. Всередині країни референдум триватиме до 22 квітня включно, які проживають за кордоном єгиптяни голосують з 19 по 21 квітня. Підсумки мають бути оприлюднені не пізніше 27 квітня.

Додамо, що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єгипті в березні минулого року пройшли триденні вибори президента країни. Кандидатів на цю посаду було двоє - чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі і лідер партії "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.