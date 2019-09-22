У Єгипті сталися сутички під час антипрезидентських протестів

В Єгипті другий день поспіль проходять демонстрації проти президента Абдула Фаттаха аль-Сісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

Повідомляється, що силовики в єгипетському місті Суец застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, яка закликала президента аль-Сісі піти у відставку.

Зіткнення в суботу відбулися через день після того, як тисячі людей вийшли на вулиці в декількох єгипетських містах, вимагаючи відставки аль-Сісі. Акції протесту також відбулися в Гізі і в північному місті Махалла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про антиурядових мітингах у Казахстані. Так, під час антиурядових акцій протесту в Алма-Аті і Нур-Султана правоохоронці затримали 57 осіб.

Крім того, в місті Чимкент біля кордону з Киргизією були затримані 20 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що затримані "піддавалися на провокаційні заклики" і "стали вчиняти протиправні дії стосовно працівників правопорядку". Мітингувальники не чинили опору поліцейським.

Також повідомлялося, що 20 вересня в столиці Грузії Тбілісі пройшов атиправительственный мітинг. Люди виступали проти президента країни Саломе Зурабішвілі з-за її актів помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єр-міністра.