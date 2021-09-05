У Єгипті перевернувся автобус з Шарм-еш-Шейху, багато загиблих та поранених

У Єгипті в суботу, 4 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса. Автобус, який прямував з Шарм-еш-Шейху в Каїр, перевернувся на півдорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Al-Masry Al-Youm.
Інцидент стався в районі 109 кілометра траси Суец-Каїр. Причини перевертання автобусу наразі не повідомляються.
В результаті аварії 12 людей загинули та ще 34 отримали травми та поранення. Багатьох потерпілих доставили в лікарню у важкому стані. Люди отримали струси мозку, переломи, синці та садна.
Серед поранених та загиблих є діти.