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У Єгипті перевернувся автобус з Шарм-еш-Шейху, багато загиблих та поранених

Автор: Дмитро Левицький

У Єгипті в суботу, 4 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса. Автобус, який прямував з Шарм-еш-Шейху в Каїр, перевернувся на півдорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Al-Masry Al-Youm.

Інцидент стався в районі 109 кілометра траси Суец-Каїр. Причини перевертання автобусу наразі не повідомляються.

В результаті аварії 12 людей загинули та ще 34 отримали травми та поранення. Багатьох потерпілих доставили в лікарню у важкому стані. Люди отримали струси мозку, переломи, синці та садна.

Серед поранених та загиблих є діти.

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ДТПЄгипетШарм-эль-Шейх