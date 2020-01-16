У Єгипті звільнили одного з затриманих співробітників турецького інформагентства

Фото: прапор Туреччини (flickr.com/imf)

З-під варти звільнили менеджера представництва агентства в Каїрі

Влада Єгипту звільнили одного з чотирьох затриманих співробітників турецького агентства "Анадолу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

Як повідомляється, з-під варти був звільнений громадянин Туреччини Хільмі Балджи, який обіймав посаду менеджера представництва агентства в Каїрі.

Керівництво агентства очікує, що єгипетська влада звільнить і трьох інших співробітників.

Нагадаємо, в Каїрі (Єгипет) поліція затримала чотирьох співробітників турецького інформаційного агентства "Анадолу". Поліцейські вдень 15 січня вдерлися в офіс агентства. Співробітники відвезені в невідомому напрямку.

У МЗС Туреччини заявили, що Анкара чекає від влади Єгипту негайного звільнення співробітників агентства "Анадолу".

Раніше РБК-Україна писало, що в поїзді Брест - Варшава на кордоні затримали головного редактора білоруського видання by24.org Володимира Чуденцова за підозрою в зберіганні наркотиків.