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Египет раскритиковал РФ за выход из экспортной сделки: планирует и дальше покупать зерно

Фото: Египет раскритиковал РФ за выход из экспортного соглашения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Египет подверг критике Россию за выход по Черноморской инициативы по экспорту зерна и заявил, что продолжит импортировать украинскую пшеницу через альтернативные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра поставок Египта Али аль-Мусейлехи в комментарии Bloomberg.

"Мы не удовлетворены выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна", - сказал он и призвал Москву пересмотреть свою позицию.

Отметим, что экономика Египта пострадала от роста цен на зерно после вторжения России в Украину в 2022 году. Хотя цены на пшеницу начали снижаться, на этой неделе они резко выросли после того, как РФ разорвала экспортное соглашение.

Добавим, что Египет - один из крупнейших мировых импортеров пшеницы.

Министр отметил, что страна намерена продолжать получать украинскую пшеницу через Европу. Правительство также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о выделении 400 млн долларов на закупку товара.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля РФ заявила, что выходит из "зерновой инициативы" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Добавим, что 19 июля Минобороны РФ пригрозило, что любые страны, направляющиеся в черноморские порты, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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Египетзерновой коридор