ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Єгипет розширив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус

Каїр, Четвер 27 серпня 2020 17:06
Єгипет розширив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус
Фото: Єгипет посилив вимоги до тестів на коронавірус (egyptvisa.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Єгипту розширило вимоги для тестів на коронавірус, які повинні мати при собі туристи. Зокрема, з 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.

Як уточнює посольство України в Єгипті, ця вимога поширюється як на туристів, так і на громадян цієї країни. При цьому тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.

Вимоги до сертифікату:

  • обов'язково має містити точну дату і час здачі тесту;
  • має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;
  • не має містити виправлень;
  • має містити інформацію про вид тесту;
  • має бути обов'язково вказано, що було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських і повітряних судів не звільняються від зазначених вимог. Тестування має погоджуватися агентською компанією та Міністерством охорони здоров'я Єгипту.

Туристи та інші особи без тестів на коронавірус не будуть пропущені до країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Єгипту посилив правила в'їзду для туристів на всій території країни.

У той же час стало відомо, що восени для туристів відкриють піраміди і музеї Єгипту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЄгипеттуристыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся