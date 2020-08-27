Єгипет розширив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус

Фото: Єгипет посилив вимоги до тестів на коронавірус (egyptvisa.com)

Міністерство охорони здоров'я Єгипту розширило вимоги для тестів на коронавірус, які повинні мати при собі туристи. Зокрема, з 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.

Як уточнює посольство України в Єгипті, ця вимога поширюється як на туристів, так і на громадян цієї країни. При цьому тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.

Вимоги до сертифікату:

обов'язково має містити точну дату і час здачі тесту;

має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;

не має містити виправлень;

має містити інформацію про вид тесту;

має бути обов'язково вказано, що було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських і повітряних судів не звільняються від зазначених вимог. Тестування має погоджуватися агентською компанією та Міністерством охорони здоров'я Єгипту.

Туристи та інші особи без тестів на коронавірус не будуть пропущені до країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Єгипту посилив правила в'їзду для туристів на всій території країни.

У той же час стало відомо, що восени для туристів відкриють піраміди і музеї Єгипту.