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Восени для туристів відкриють піраміди і музеї Єгипту

Єгипет, Четвер 27 серпня 2020 12:03
Восени для туристів відкриють піраміди і музеї Єгипту
Фото: піраміди (pixabay)
Автор: Юлія Струк

Влада Єгипту дозволила відвідування культурних пам'яток з 1 вересня. Зокрема, відкриють доступ у музеї та археологічні пам'ятки, включаючи піраміди Гізи, храмові комплекси в Луксорі і Асуані.

Про це пише видання Cairoscene.

Крім того, з 1 вересня будуть зняті всі обмеження для єгиптян та іноземців на поїздки між провінціями і містами. З жовтня відновлять круїзи по Нілу.

Так, на першому етапі зняття обмежень об'єкти показу будуть працювати з максимальним завантаженням у 50%. Передбачається, що Каїрський музей зможе обслуговувати не більше 200 відвідувачів на годину, інші музеї - не більше сотні, а піраміди - не більше 15.

Також встановили і нові правила обслуговування туристичних груп. Так, кількість екскурсантів не повинна перевищувати 25 осіб, гіди зобов'язані носити маску і по можливості використовувати в роботі аудіосистему для забезпечення соціальної дистанції між туристами.

Крім того, влада Єгипту оголосила про зниження до 31 жовтня вартості квитків на відвідування об'єктів Верхнього Єгипту на 50 відсотків. Очікується, що це буде стимулювати швидке відновлення туризму в Луксор і Асуан.

Відзначимо, культурний туризм і річкові круїзи в Єгипті були припинені на початку серпня: об'єкти показу закрили, а відпочивальників не випускали за межі курортних зон.

Нагадаємо, раніше уряд Єгипту посилив правила в'їзду для туристів на всій території країни: з 1 вересня в'їзд буде дозволений туристам при наявності негативного ПЛР-тесту.

Як повідомлялося, Єгипет зараз знаходиться у списку країн "зеленої зони", що дає можливість не проходити двотижневу самоізоляцію після прибуття в Україну.

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