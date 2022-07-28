Єгипет скасував угоди щодо поставок українського зерна, - Reuters

У Єгипті вирішили розірвати контракти на постачання 240 тисяч тонн українського зерна. Скасовано угоди щодо чотирьох із п'яти партій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними джерел агентства, Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" та Inerco від зобов'язань з постачання зерна.
Журналісти пишуть, що чотири із п'яти партій не встигли завантажити. Анульовані вантажі було куплено у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки.
Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, GASC заплатила у квітні 494,25 долара за тонну пшениці. Ще одна партія зерна вже завантажена і чекає на відправку з порту Чорноморська.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина, ООН та РФ досягнули домовленостей про здійснення вивезення зерна з українських портів.
Однак вже 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, порушивши домовленості. Тепер США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна.