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Єгипет скасував угоди щодо поставок українського зерна, - Reuters

Фото: Єгипет скасував угоди щодо поставок українського зерна (ua.depositphotos.com)
Автор: Олег Васьків

У Єгипті вирішили розірвати контракти на постачання 240 тисяч тонн українського зерна. Скасовано угоди щодо чотирьох із п'яти партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними джерел агентства, Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" та Inerco від зобов'язань з постачання зерна.

Журналісти пишуть, що чотири із п'яти партій не встигли завантажити. Анульовані вантажі було куплено у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки.

Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, GASC заплатила у квітні 494,25 долара за тонну пшениці. Ще одна партія зерна вже завантажена і чекає на відправку з порту Чорноморська.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина, ООН та РФ досягнули домовленостей про здійснення вивезення зерна з українських портів.

Однак вже 23 липня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, порушивши домовленості. Тепер США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна.

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