Єгипет скасував угоди щодо поставок українського зерна, - Reuters

У Єгипті вирішили розірвати контракти на постачання 240 тисяч тонн українського зерна. Скасовано угоди щодо чотирьох із п'яти партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними джерел агентства, Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" та Inerco від зобов'язань з постачання зерна.

Журналісти пишуть, що чотири із п'яти партій не встигли завантажити. Анульовані вантажі було куплено у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки.

Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, GASC заплатила у квітні 494,25 долара за тонну пшениці. Ще одна партія зерна вже завантажена і чекає на відправку з порту Чорноморська.