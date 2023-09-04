Египет купил почти полмиллиона тонн российской пшеницы по частной сделке, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание пообщалось с четырьмя трейдерами, которым удалось договориться о более низких ценах, чем те, которые предлагают на более традиционных тендерах.

Отметим, в прошлом году Египет начал переходить к прямым закупкам вместо тендеров после того, как война в Украине нарушила его закупки.

1 сентября Генеральное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC) купило около 480 тысяч тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну на условиях франко-завод (C&F). То есть продавец открыл доступ к товару для покупателя на заводе, складе или фирме, а покупатель самостоятельно его забрал и перевез.

Трейдеры сообщили Reuters, что цена может быть ниже неофициального минимума, установленного российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу.

Выход России из зерновой сделки

В июле Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом Египет подверг критике страну-агрессор за выход из экспортного соглашения и заявил, что продолжит импортировать украинскую пшеницу через альтернативные маршруты.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

Отметим, что временным коридором уже прошли четыре судна.

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