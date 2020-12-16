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Єгипет змінив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів

Автор: Дмитро Левицький

Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати всі українські туристи віком від 6 років. Зокрема, сертифікат повинен містити підпис лікаря або спеціальний QR-код.

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Про це повідомило посольство України в Єгипті на сторінці у Facebook.

Як розповіли в дипломатичному представництві, нові вимоги полягають в тому, що сертифікат має:

  • обов’язково містити точну дату та час здачі тесту;
  • бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу;
  • містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;
  • бути без жодних виправлень, підтирань чи правок;
  • містити інформацію про проведений вид тесту;
  • обов’язково містити інформацію, що особі було проведено тестування типу RT-PCR;
  • бути виданий англійською мовою;
  • містити інформацію про особу, якій належить тест.

Сертифікати, які будуть заповнені від рук, не прийматимуться.

У разі, якщо єгипетська сторона матиме сумніви щодо достовірності тесту, вона може вимагати проведення повторного тесту по прильоту. Якщо тест виявиться позитивним, то туристів ізолюватимуть до моменту отримання негативного результату.

Нагадаємо, з 1 листопада Єгипет скасував візовий збір для туристів, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну буде діяти не завжди.

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