Єгипет змінив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів

Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати всі українські туристи віком від 6 років. Зокрема, сертифікат повинен містити підпис лікаря або спеціальний QR-код.
Про це повідомило посольство України в Єгипті на сторінці у Facebook.
Як розповіли в дипломатичному представництві, нові вимоги полягають в тому, що сертифікат має:
Сертифікати, які будуть заповнені від рук, не прийматимуться.
У разі, якщо єгипетська сторона матиме сумніви щодо достовірності тесту, вона може вимагати проведення повторного тесту по прильоту. Якщо тест виявиться позитивним, то туристів ізолюватимуть до моменту отримання негативного результату.
Нагадаємо, з 1 листопада Єгипет скасував візовий збір для туристів, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну буде діяти не завжди.