В Эфиопию прибыло первое судно в рамках программы "Grain from Ukraine"

В Эфиопию прибыло первое судно в рамках программы "GrainFromUkraine".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Первое судно доставило в страну 25 тысяч тонн пшеницы.
"Вместе с партнерами Украина как гарант продовольственной безопасности прилагает все усилия для помощи нуждающимся людям. Наши партнеры покупают украинское зерно для того, чтобы бороться с голодом в мире", - написал Ермак.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - "Grain from Ukraine". В ее пределах украинская продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.
На первом саммите инициатива собрала 150 миллионов долларов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.