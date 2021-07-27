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В Ефіопії під час нападу бойовиків загинули сотні мирних жителів, - Reuters

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ефіопії в регіоні Сомалі під час нападу бойовиків загинули сотні мирних жителів. Влада направила в регіон медиків, щоб надати допомогу великій кількості поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомив виданню представник регіонального уряду Сомалі Алі Бедель, озброєні бойовики з регіону в суботу влаштували "різанину" в районі Гадамайту, також відомому як Габраііс. За словами ефіопського чиновника, в результаті нападу загинули кілька сотень мирних жителів.

Факт нападу на мирних жителів агентству підтвердили два високопоставлених чиновників з уряду регіону Сомалі. Вони не повідомили конкретну кількість загиблих.

Один з опитаних агентством Ефіопських чиновників заявив, що уряд направив в цей район медичних працівників, щоб надати допомогу "великому числу" поранених.

Нагадаємо, в кінці червня в Ефіопії вбили трьох співробітників організації "Лікарі без кордонів".

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