Ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - вчені

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірус, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - заявили дослідники з Оксфордського університету.

Вчені відзначили, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якої з вакцин пропонований захист є відносно однаковою.

"Навіть при такому незначному зниженні захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо відзначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.

Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це говорить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".