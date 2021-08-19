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Эффективность вакцины Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - ученые

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Мир, Четверг 19 августа 2021 13:20
Эффективность вакцины Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - ученые фото: исследование показало, что эффективность вакцины Pfizer снижается быстрее (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Исследователи Оксфородського университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавирус Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Две дозы вакцины Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против новых штаммов коронавирус, но она снижается быстрее в сравнении с двумя дозами AstraZeneca», - заявили исследователи из Оксфордского университета.

Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой.

"Даже при таком незначительном снижении защиты от всех инфекций и инфекций с высокой вирусной нагрузкой важно отметить, что общая эффективность все еще очень высока, поскольку мы начинали с такого высокого уровня защиты", - сообщил доктор Поуелс.

Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такое же вирусная нагрузка, как и те, кто не ставил вакцину. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм "Дельта" более опасен, чем штамм "Альфа".

Напомним, что на данный момент Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19.

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