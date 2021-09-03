Ефективність COVID-вакцин знижується: експерти назвали причини

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин ".

Препарати, які сьогодні використовуються в світі, розроблялися під "уханьскій" варіант. Імунолог Борис Донський пояснив, що для виживання вірусу потрібно змінювати свій вигляд, інакше вакцинований організм його вже не пропустить.

Дані про скорочення ефективності вакцин збіглися за часом з ударною хвилею "Дельта"- штаму, який вже виявили в 170 країнах і територіях. Професор Володимир Широбоков зазначив, що у більшості нових варіантів вірусу відбулися мутації в гені, який кодує саме S-білок. Так коронавірус намагається знайти щілини в колективній імунній відповіді, говорить експерт.

"Ефективність вакцин знижується через те, що вірус змінюється генетично. І це буде продовжуватися, тому що це дуже молода емерджентна інфекція (надзвичайна, непередбачена, - ред.)", - сказав у розмові з РБК-Україна вірусолог.

Третій фактор, який грає проти вакцин, - це час. Різні дослідження показують, що через кілька місяців захист від щеплень слабшає, але не сильно.

Масштабний аналіз наукового центру Zoe Сovid показав, що через півроку після другого уколу вакцина Comirnaty захищає на 74%, у AstraZeneca через 4-5 місяців після курсу вакцинації цей показник становить 67%.

Творці Pfizer визнали, що ефективність їх препаратів знижується через півроку до показника 84%. Тоді як в компанії Moderna, навпаки, стверджують, що їх вакцина зберігає захист на рівні 93% навіть через шість місяців.