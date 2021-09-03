Эффективность COVID-вакцин снижается: эксперты назвали причины

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин ".

Препараты, которые сегодня используются в мире, разрабатывались под "уханьский" вариант. Иммунолог Борис Донской объяснил, что для выживания вирусу нужно менять свой облик, иначе вакцинированный организм его уже не пропустит.

Данные о сокращении эффективности вакцин совпали по времени с ударной волной "Дельта"-штамма, который уже обнаружили в 170 странах и территориях. Профессор Владимир Широбоков отметил, что у большинства новых вариантов вируса произошли мутации в гене, который кодирует именно S-белок. Так коронавирус пытается найти щели в коллективном иммунном ответе, говорит эксперт.

"Эффективность вакцин снижается из-за того, что вирус меняется генетически. И это будет продолжаться, потому что это очень молодая эмерджентная инфекция (чрезвычайная, непредвиденная, - ред.)", - сказал в разговоре с РБК-Украина вирусолог.

Третий фактор, играющий против вакцин, - это время. Разные исследования показывают, что спустя несколько месяцев защита от прививок ослабевает, но не сильно.

Масштабный анализ научного центра Zoe Covid показал, что спустя полгода после второго укола вакцина Comirnaty защищает на 74%, у AstraZeneca через 4-5 месяцев после курса вакцинации этот показатель составляет 67%.

Создатели Pfizer признали, что эффективность их препаратов снижается спустя полгода до показателя 84%. Тогда как в компании Moderna, напротив, утверждают, что их вакцина сохраняет защиту на уровне 93% даже через шесть месяцев.