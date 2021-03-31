Ефективність 96%: що відомо про американську COVID-вакцину, яку купила Україна

Вакцина Novavax була розроблена на основі білкових субодиниць коронавірусу. Вона має назву NVX-CoV2373 або Covovax (торговельна назва вакцини, яка буде проводитися в Індії).

Виробництво буде проходити на декількох майданчиках, в тому числі на базі індійського Serum Institute of India (SII), як і препарату Covishield.Також будуть виробляти на заводі SK BioScience в Південній Кореї.

Принцип дії. Для вакцини розробник використовує вирощені в іншому вірус - бакуловірусі - спайк-білки (шип-білки) з поверхні коронавірусу. На них організм дає імунну відповідь.

Де використовується. Вакцина поки не отримала дозвіл на застосування, зараз Novavax завершує фінальну третю фазу клінічних випробувань.

Зберігання і дозування. Повна імунізація відбувається двома дозами з інтервалом у три тижні. Її можна зберігати при температурі 2-8°C.

Ефективність і можливі побічні ефекти. За заявою компанії Novavax, випробування у Великобританії показали, що препарат на 96% ефективний проти оригінального штаму коронавірусу і на 86% проти "британського" штаму. Проти "південноафриканського" варіанту ефективність виявилася 55.4%, але при цьому вона повністю запобігла тяжкий перебіг хвороби.

Серед учасників випробувань не було зафіксовано випадків смерті або появи серйозних побічних ефектів.