Для эффекта Украина должна получить именно модифицированные F-16, - Игнат объяснил причину

По словам Игната, ВСУ не могут в одностороннем порядке просто защищаться, поскольку должны также уничтожать врага, его логистику, штабы и органы военного управления. Украинские пилоты, со своей стороны, делают все для этого "выжимая все возможное" из имеющейся техники.

Представитель командования Воздушных сил акцентировал на том, что для максимального эффекта, Украине необходимы западные F-16, впрочем с определенными модификациями. Как отметил спикер, не модифицированные самолеты будут проигрывать по ТТХ российским Су-35 или Су-30, а эффекта в бою "трудно будет достичь".

"Нам нужно завоевать преимущество в воздухе прежде всего, а F-16 сделает то, что нужно, нанося высокоточные удары по наземным и по воздушным целям. В этом мы нуждаемся очень сильно, мы ждем самолеты с нетерпением в наших Воздушных силах", - добавил Игнат.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Также недавно стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на западных истребителях F-16 начнут выполнять боевые задания уже этой зимой.

Между тем, по словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кро, его страна также рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16.