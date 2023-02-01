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Эффектный слэм-данк центрового "Лейкерс" после передачи Леброна: момент дня в НБА

Фото: Томас Брайант набрал 9 очков против "Никс" (abc7ny.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Томая Брайант возглавил подборку самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

25-летний американец поразил в последней четверти поединка против "Нью-Йорк Никс". Момент для него организовал Леброн Джеймс – лидер "Лейкерс" собрал на себе трех соперников и отпасовал Брайанту. Тот выполнил силовой данк без сопротивления двух оппонентов.

В конце концов принципиальные соперники завершили основное время вничью (114:114). А вот в овертайме сильнее оказались калифорнийцы (15:9). Выездная победа, однако, не сильно улучшила турнирное положение "Лейкерс". Звездная команда идет только на 13-й строчке в Западной конференции НБА.

Сам Брайант провел на паркете 16 минут. За это время он успел набрать 9 очков и сделал 1 подбор. Самым результативным в матче стал защитник "Никс" Брансон (37 пунктов), а тот же Леброн оформил трипл-дабл.

Кто такой Томас Брайант

Уроженец Рочестера (штат Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал в составе "Индианы Хузерс". На драфте НБА-2017 выбран "Ютой Джаз" под 42-м номером.

Впоследствии был обменян в "Лейкерс". Закрепиться в составе калифорнийцев не сумел, а следующие 4 сезона с переменным успехом провел в "Вашингтоне". Перед сезоном 2022/23 вернулся в Лос-Анджелес. 23 января провел самый результативный матч в карьере – 31 очко, 14 подборов против "Портленда".

В составе сборной США U-16 выиграл Чемпионат ФИБА Америк в 2013 году. Выступлениями за фарм-клуб "Лейкерс" в 2018-м обеспечил места в символических командах новичков и G-Лиги в целом.

К слову, накануне защитник "Далласа" Грин возглавил хит-парад со слэм-данком одной рукой.

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