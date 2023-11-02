Эффективность распределения финансов в Укрзализныце сомнительна, - эксперт

"Никто не собирается преуменьшать вклад УЗ в противостояние преступному военному вторжению России в Украине. Но помним и "блицкриг" по повышению тарифов 1 июля 2022 года, когда без обсуждения за один день тарифы на железнодорожные грузовые перевозки увеличили на 70%! Это при том, что они повышались с 1 января 2022 года, поэтому в целом за 2022 год тарифы выросли более чем в 2 раза", - подчеркнул Гусак.

Он отметил, что постоянные повышения железнодорожных тарифов ни в коей мере не учитывают общее положение дел в экономике Украины и критическую ситуацию у основных потребителей железнодорожных услуг.

"Это несет большую угрозу самой УЗ, которая в погоне за краткосрочной выгодой подрубает сук, на котором сидит, разрушая свою грузовую базу. После каждого повышения часть предприятий просто закроется, и не сможет возобновить свою работу. Это - необратимые потери и для Украины, и для Укрзализныци. Чтобы предотвратить это, нужна прозрачность и совместные усилия украинского правительства, бизнеса и общественности для повышения эффективности Укрзализныци", - подчеркнул эксперт.

По его словам, оценить эффективность капитальных инвестиций УЗ в 2022-2023 годах невозможно. Это при том, что в 2023 году УЗ может установить свой рекорд по инвестициям - почти 30 млрд грн, а в 2024 планирует побить этот рекорд - предварительно 42 млрд грн, из которых 12 млрд грн - за счет государственного бюджета.

Он также отметил необходимость прозрачного и открытого обсуждения результатов деятельности УЗ за 2023 год и финансового плана компании на 2024 год.