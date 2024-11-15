Эффективность "Калибров", которыми РФ атакует Украину, существенно снизилась, - ВМС

"Это опасное, но уже не столь результативное оружие. Его эффективность существенно снизилась. Однако не стоит полностью списывать его со счетов: в Черном море у России восемь платформ-носителей для запуска "Калибров". Когда они не атакуют, то накапливают ракеты. Но применение этого оружия по отдельности не дает желаемых результатов, и Россия это понимает", - отметил Плетенчук.

По его словам, во время последних массированных атак Воздушные силы Украины уничтожали все выпущенные "Калибры". Это свидетельствует об эффективности украинской противовоздушной обороны.

"Не стоит исключать, что ракеты могут использоваться в комбинированных атаках или во время учебных операций российских моряков. Однако даже в таких сценариях результативность "Калибров" сомнительна", - добавил он.

Несмотря на это, учитывая большое количество такого оружия в Черном море, Украина продолжает оставаться в состоянии постоянной готовности к любым сценариям.