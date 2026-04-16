Эффект "минималки" и увольнения: что на самом деле происходит с зарплатами в Польше

Темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются. В то же время рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от сферы деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal .

Главное: Замедление динамики: В феврале 2026 года годовой рост зарплат в Польше составил 6,07%, что значительно ниже показателей 2024 года (11,8%).

Статистика и реальные цифры

По данным аналитиков (на основе GUS), в феврале 2026 года средняя зарплата в бизнес-секторе Польши составила 9135,7 злотых брутто (более 100 тысяч гривен), +6,07% в годовом измерении. Для сравнения: в 2024 году этот показатель достигал 11,8%, а по итогам 2025 года - 8%.

Специалисты отмечают, что текущая статистика не полностью отражает реальность из-за двух факторов:

Административное вмешательство: Повышение минимальной зарплаты с 1 января до 4806 злотых (57 тысяч гривен) "механически" подтянуло средний показатель.

Повышение минимальной зарплаты с 1 января до 4806 злотых (57 тысяч гривен) "механически" подтянуло средний показатель. Изменение структуры занятости: В промышленности сокращают преимущественно низкооплачиваемых работников. Когда они исчезают из статистики, средняя цифра по отрасли автоматически растет.

"Часть роста объясняется не только повышением оплаты труда, но и статистическими эффектами", - объясняет аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Отраслевой разрыв: где платят больше

Динамика доходов существенно отличается в зависимости от сектора:

Автомобильная отрасль: Рост на 8,75% (до 9842,5 злотых - 118 тысяч гривен). Здесь происходит оптимизация персонала - компании увольняют менее квалифицированных и борются за ключевых специалистов.

Рост на (до 9842,5 злотых - 118 тысяч гривен). Здесь происходит оптимизация персонала - компании увольняют менее квалифицированных и борются за ключевых специалистов. Пищевая промышленность: Рост только на 3,62% (до 7511,3 злотых - 90 тысяч гривен), несмотря на увеличение количества рабочих мест.

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко подчеркивает, что конкуренция за квалифицированных специалистов в технологических секторах остается высокой, что и стимулирует там быстрый рост выплат.

Прогнозы и риски

Несмотря на стабильность рынка, эксперты указывают на неопределенность. Инфляция в Польше в феврале 2026 года составила 2,1%, но геополитическое обострение на Ближнем Востоке может ускорить рост цен.

Впрочем, экономисты не ожидают, что новая волна инфляции снова подтолкнет зарплаты вверх. Напротив, снижение уровня занятости и внешние риски могут сдерживать бизнес-активность.

В ближайшей перспективе рынок труда будет развиваться в двух плоскостях: умеренный общий рост и углубление разрыва между дефицитными и профицитными отраслями.