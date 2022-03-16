"Їжі немає, води немає": СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ
Служба безпеки перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про стан ворожих військ. За його словами, у противника закінчується провіант і немає боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає...", - заявив російський військовослужбовець.
При цьому дружина окупанта скаржиться, що в Росії пропадають з магазинів імпортні товари, а іноземні бренди йдуть з ринку.
Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що за добу, 14 березня, у різних регіонах країни вдалося затримати 60 колаборантів і 20 ДРГ.
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