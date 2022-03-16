"Їжі немає, води немає": СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ

Служба безпеки перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про стан ворожих військ. За його словами, у противника закінчується провіант і немає боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає...", - заявив російський військовослужбовець.

При цьому дружина окупанта скаржиться, що в Росії пропадають з магазинів імпортні товари, а іноземні бренди йдуть з ринку.