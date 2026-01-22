Единство, за которое украинцы борются до сих пор: как возник и что означает День Соборности

22 января в Украине ежегодно отмечают День соборности. Традиционно в этот день проходят патриотические мероприятия, украинцы образуют "цепи единства". Однако из-за полномасштабной войны России против Украины в этом году праздник отмечают без масштабных торжеств.

РБК-Украина рассказывает историю Дня соборности и его значение для украинцев.

Акт Воссоединения 1919 года: как все началось

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве торжественно провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Документ засвидетельствовал объединение украинских земель и стал одним из ключевых шагов в формировании украинской государственности.

На тот момент обе республики находились в крайне сложном положении. УНР за короткий период пережила войну с большевиками и государственный переворот, а ЗУНР вела боевые действия с Польшей.

Международное признание фактически имела только УНР - и то ограниченное: со стороны большевистской России и государств Четвертного союза, потерпевших поражение в Первой мировой войне. Именно поэтому идея объединения украинских земель давала значительно больше шансов на построение независимого государства.

После провозглашения Акта Воссоединения ЗУНР изменила название на Западную область УНР. Правительство УНР оказывало финансовую помощь западным регионам - в частности на закупку продовольствия, развитие транспорта, военное строительство и культуру.

Провозглашение Акта Воссоединения на Софиевской площади 22 января 1919 года (фото: Украинский институт национальной памяти)

Между двумя фронтами: почему объединение долго не продержалось

Несмотря на символическое и политическое значение Акта Воссоединения, реализовать его на практике не удалось. Главной причиной стала дальнейшая война с "белыми" и "красными" российскими войсками.

В феврале 1919 года правительственные учреждения УНР были вынуждены покинуть Киев, который оккупировали большевики. Впоследствии большую часть Западной области УНР захватили польские войска, Северную Буковину - румынские, а Закарпатье отошло к Чехословакии.

В то же время дата 22 января 1919 года навсегда осталась знаковой в истории украинского государства, поскольку объединила украинские земли, пусть и ненадолго.

Живая цепь 1990 года: как это было

Впервые "цепь единства" образовали 21 января 1990 года. Тогда, накануне 71-й годовщины воссоединения УНР и ЗУНР, почти 3 миллиона человек, взявшись за руки, соединили Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Житомир и Киев. На тот момент Украина еще находилась в составе СССР. "Цепь единства" тогда организовал Народный рух Украины.

Эта акция стала одним из самых масштабных в мировой истории - длина цепи превышала 770 километров. Событие стало еще одним важным шагом на пути к независимости Украины.

Официальный статус День Соборности Украины получил в 1999 году при президентстве Леонида Кучмы. Во времена Виктора Януковича праздник не отмечали на государственном уровне, а вот после Революции Достоинства его снова начали официально чествовать.

Участники акции "Живая цепь" на Софийской площади. Киев. 21 января 1990 года (фото: uinp.gov.ua)

"Живая цепь" на проспекте Свободы во Львове. 21 января 1990 года (фото: uinp.gov.ua)

Соборность во время войны: как сейчас отмечают праздник

С тех пор украинцы ежегодно образуют цепи единства на День Соборности, хотя они уже не такие масштабные. В Киеве традиционным местом является мост Патона, где люди символически объединяют правый и левый берега Днепра.

Во время пандемии коронавируса в 2021 году цепи единства проводили в онлайн-формате. После начала большего вторжения России масштабных торжеств в Украине не проводят.

В то же время эта акция вышла далеко за пределы нашего государства, в частности в 2023 году беженцы устроили "цепи единства" в 25 странах мира. Интересно, что даже украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" тоже присоединились к флешмобу.

В этом году символическую "цепь единства" уже провели в Полтаве - она протянулась от сквера Героев Украины до Соборной площади. К ней присоединились как местные жители, так и переселенцы.

Также украинская громада Австралии объявила о ряде мероприятий в Сиднее, Мельбурне, Канберре и Перте в знак солидарности с Родиной и празднования годовщины Акта Воссоединения.

Традиционно украинцы на День Соборности устраивают "живые цепи единства" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)