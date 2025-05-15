ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Единение в борьбе с врагом": ПЦУ поздравила украинцев с особым днем

Четверг 15 мая 2025 11:20
UA EN RU
"Единение в борьбе с врагом": ПЦУ поздравила украинцев с особым днем ПЦУ поздравила украинцев с особым праздником - Днем вышиванки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Православная Церковь Украины (ПЦУ) поздравила украинцев с особым днем, который отмечают сегодня, 15 мая. Речь идет о Всемирном дне вышиванки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем важен День вышиванки: объяснение ПЦУ

Украинцам напомнили, что Всемирный день вышиванки - не просто праздник.

"В День вышиванки мы не просто празднуем, мы снова и снова подтверждаем нашу древнюю историю, уникальные традиции, наши глубокие корни, силу веры, ощущение красоты и гармонии, нашу украинскую богатую духовность и культуру", - объяснили в ПЦУ.

Верующих призвали также всегда носить эту праздничную вышитую одежду с уважением, любовью и гордостью, ведь вышиванка:

  • повествует о нашем прошлом;
  • отражает будущее;
  • несет в мир красоту;
  • объединяет;
  • дарит ощущение дома, семьи, уюта.

В Церкви добавили, что сегодня для нас всех вышиванка - это также символ:

"Это визитная карточка украинцев в мире. Это уважение к нашей истории и ее "написание" сейчас - нашими с вами действиями, стремлениями, мечтами. Пусть Господь хранит Украину и ее набожный и мужественный народ", - подытожили в ПЦУ.

&quot;Единение в борьбе с врагом&quot;: ПЦУ поздравила украинцев с особым днем&quot;Единение в борьбе с врагом&quot;: ПЦУ поздравила украинцев с особым днемПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине создали уникальную военную вышиванку.

Читайте также о символизме вышитых рубашек в народной традиции и что означают разные цвета на вышиванках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
День вышиванки ПЦУ Вышиванка Праздники Традиции
NEWS
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия