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"Эдмонтон" проиграл "Флориде" третий финальный матч Кубка Стэнли: видео

Фото: Александер Барков (в центре) отличился сам и ассистировал партнеру (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

"Эдмонтон Ойлерз" потерпели досадное домашнее поражение от "Флориды Пантерз" в финальной серии Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Эдмонтон" – "Флорида" – 3:4 (0:1, 1:3, 2:0); серия – 0:3

Шайбы: Фогеле, 21:49, Броберг, 46:02, Маклауд, 54:43 – Райнхарт, 18:58, Тарасенко, 29:12, Беннетт, 33:57, Барков, 35:31

 

 

Флоридцы открыли счет под занавес первого периода. Барков отобрал шайбу у правого борта и отдал налево на Форслинга. Тот бросил по направлению к воротам, а Райнхарт удачно подставил клюшку под выстрел партнера.

"Нефтяники" отыгрались на старте второй 20-минутки, когда Фогеле хладнокровно реализовал выход 1 в 0. Однако "Пантерз" оформили три шайбы в ответ до конца периода. Сначала Тарасенко воспользовался опрометчивым выходом Скиннера из ворот. Далее Нерс потерял шайбу, а Беннетт бросил под перекладину с близкого расстояния. Затем Барков в контратаке бросил под блокер голкиперу.

"Эдмонтон" собрал волю в кулак и вернулся в игру во время финального отрезка. Для начала Броберг с рикошетом от защитника завершил затяжную атаку хозяев. А потом Маклауд перед воротами подставил клюшку под дальний бросок Кулака. Однако сравнять счет "Ойлерз" так и не сумели.

Итак, "Флорида" одержала третью победу в серии до четырех. Теперь каждый следующий матч может стать последним в Кубке Стэнли этого года. Первая попытка "Пантерз" завоевать трофей состоится в Альберте в ночь на воскресенье, 16 июня.

К слову, ранее сборная Чехии стала чемпионом мира впервые за 14 лет.

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