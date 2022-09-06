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Їдкий смог у Києві: якість повітря нормалізувалася

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 19:36
Їдкий смог у Києві: якість повітря нормалізувалася Фото: у Києві нормалізувалася якість повітря (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вдень Київ знову накрив їдкий дим, проте наразі фіксують низький рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 19:00 спостерігається низький рівень забрудненості", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що якість повітря погіршилась через торф’яні пожежі в області, які рятувальники досі не можуть загасити.

Нагадаємо, що сьогодні у Подільському, Святошинському та Оболонському районах столиці повітря оцінювалося як "шкідливе", на Подолі - як "задовільне". В інших районах якість повітря була "хороша".

Як повідомлялося раніше, 5 вересня Києв став містом з найбруднішим повітрям у світі через смог і запах гару.

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