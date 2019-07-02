Єдність США і ЄС важлива для допомоги Україні в боротьбі з агресією РФ, - Волкер

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Курт з питань України Курт Волкер обговорив з міністрами закордонних справ Швеції і Фінляндії важливість єдності США і ЄС для протидії агресії Росії на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Волкера.

"Обговорили з Маргот Вальстрем (міністр закордонних справ Швеції, - ред.) і Пеккою Хаавісто (міністр закордонних справ Фінляндії, - ред.) важливість єдності США і ЄС, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії і проводити систематичні реформи, обіцяні Революцією гідності", - написав спецпредставник.

Нагадаємо, раніше Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля поблизу Водяного, в результаті якого загинули двоє українських морських піхотинців і один отримав поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ООС у районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. У результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил отримали поранення. Пізніше військовий медик померла.

Додамо також, новий секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що в рамках засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу будуть розглянуті питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне.