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Єдиний спосіб швидко закінчити війну - озброїти Україну та знекровити Росію, - Подоляк

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 10:45
Єдиний спосіб швидко закінчити війну - озброїти Україну та знекровити Росію, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що для закінчення війни потрібне нафтове та газове ембарго проти Росії. Крім того, Україна потребує озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка у Twitter.

"Єдиний спосіб швидко закінчити війну - озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго", - написав він.

Як зазначив Подоляк, провідні аналітики кажуть, затяжна війна може спричинити продовольчу кризу по всьому світу.

"Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше", - додав він.

Нагадаємо, світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня через вторгнення Росії в Україну. Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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