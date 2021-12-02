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Єдиний за сезон температурний рекорд. Осінь-2021 у Києві виявилася однією з найсухіших

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 11:59
Єдиний за сезон температурний рекорд. Осінь-2021 у Києві виявилася однією з найсухіших Фото: у Києві температурний рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Осінь-2021 у Києві пройшла майже без опадів та була теплішою за норму. Середня температура повітря осені склала +8,9 градусів, що на 0,2 градуси вище за кліматичну норму 1991-2020 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У жовтні був зафіксований єдиний за сезон температурний рекорд.

"За вересень-жовтень у Києві випало лише 54 мм опадів, що складає 36% кліматичної норми. У рейтингу найсухіших осінь-2021 зайняла четверту позицію", - повідомляють метеорологи.

За їх даними, найхолодніше восени 2021 року у Києві було 17 листопада, коли температура під ранок знизилась до -7,1 градуса, а найтепліше - 13 вересня. Тоді стовпчики термометрів після полудня показали +27 градусів.

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