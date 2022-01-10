ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єдине правильне рішення для Німеччини - невідкладний вступ України в НАТО і ЄС, - Мельник

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 23:24
Єдине правильне рішення для Німеччини - невідкладний вступ України в НАТО і ЄС, - Мельник Фото: посол України у ФРН Андрій Мельник (germany.mfa)
Автор: Сергій Пишкін

За словами посла України у ФРН Андрія Мельника, вступ України в НАТО та ЄС - є єдиним правильним рішення для Німеччини. Якби країна була членом Альянсу у 2014, ймовірно, це запобігло б багаторічній війні з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Мельника.

"Замість того, щоб займатися сфальшованими турботами про безпеку та страхом оточення президента Росії Володимира Путіна, Німеччина та її союзники повинні зробити єдине правильне рішення - надати Україні членство в НАТО і перспективу вступу ЄС без зволікання", - заявив Мельник.

Водночас посол наголосив на тому, що якби Україна була членом НАТО у 2014 році - ймовірно, це могло б запобігти вторгненню на територію країни з боку Російської Федерації та подальшій окупації Криму й Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Україна
NEWS
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року