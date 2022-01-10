Єдине правильне рішення для Німеччини - невідкладний вступ України в НАТО і ЄС, - Мельник

За словами посла України у ФРН Андрія Мельника, вступ України в НАТО та ЄС - є єдиним правильним рішення для Німеччини. Якби країна була членом Альянсу у 2014, ймовірно, це запобігло б багаторічній війні з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Мельника.

"Замість того, щоб займатися сфальшованими турботами про безпеку та страхом оточення президента Росії Володимира Путіна, Німеччина та її союзники повинні зробити єдине правильне рішення - надати Україні членство в НАТО і перспективу вступу ЄС без зволікання", - заявив Мельник.

Водночас посол наголосив на тому, що якби Україна була членом НАТО у 2014 році - ймовірно, це могло б запобігти вторгненню на територію країни з боку Російської Федерації та подальшій окупації Криму й Донбасу.