Єдина АЕС в Ірані відновила роботу після аварійної зупинки

Єдина атомна електростанція в Ірані відновила роботу. Два тижні тому сталося аварійне відключення .

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на AP .

За словами прес-секретаря Міністерства енергетики країни Мостафи Раджаб Машхаді, реактор в Бушері "повернувся до виробництва енергії" після завершення необхідного технічного обслуговування.

На початку цього року іранська влада попереджала про можливе закриття реактора в Бушері через санкції США, що забороняють Ірану закуповувати обладнання для ремонту.

Іранська АЕС заправляється ураном, виробленим в Росії, а не в Ірані, і контролюється Міжнародним агентством з атомної енергії ООН.