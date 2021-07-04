Єдина АЕС в Ірані відновила роботу після аварійної зупинки
Єдина атомна електростанція в Ірані відновила роботу. Два тижні тому сталося аварійне відключення.
Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на AP.
За словами прес-секретаря Міністерства енергетики країни Мостафи Раджаб Машхаді, реактор в Бушері "повернувся до виробництва енергії" після завершення необхідного технічного обслуговування.
На початку цього року іранська влада попереджала про можливе закриття реактора в Бушері через санкції США, що забороняють Ірану закуповувати обладнання для ремонту.
Іранська АЕС заправляється ураном, виробленим в Росії, а не в Ірані, і контролюється Міжнародним агентством з атомної енергії ООН.
Як повідомлялося, в іранській столиці Тегерані відключили від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій з високим рівнем споживання в столиці, щоб запобігти перебоям в подачі електроенергії в місто.
Нагадаємо, Хмельницька АЕС відключила від енергосистеми другий блок через зупинку двох помп.