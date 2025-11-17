Украинский производитель соли "Катион Инвест" снова начал работу после отстранения директора

Согласно словам бизнесменов, это стало возможно благодаря изменению менеджмента компании и отстранению Сергея Кондратьева, который выехал с территории Украины во время полномасштабного вторжения и больше года не появлялся в Украине.

"Директор компании Сергей Кондратьев, ранее очень часто находившийся в публичном поле, вдруг, летом прошлого года, исчезает, как оказалось впоследствии, за границей, оставив деятельность шахты на произвол судьбы! Он не выходит на связь, не появляется на собрание акционеров, то есть полностью саботирует работу предприятия", - подчеркивает Игорь Герей.

Акционеры констатируют, что в ближайшее время новый менеджмент компании проведет детальную техническую и документальную инвентаризацию Тереблянского месторождения и аудит финансово-хозяйственной деятельности "Катион Инвест" для того, чтобы оценить реальное положение дел в компании и как можно скорее начать процесс обеспечения Украины технической солью для подготовки к зимнему периоду.

По словам Игоря Герея, новый менеджмент компании уже работает над разработкой стратегии развития компании и создания Индустриального парка.

"Основной инвестор, он же акционер (КИФ Юкон) заверил, что продолжит финансирование компании еще как минимум дополнительно на 200-250 млн грн. В Украине будет соль, а Закарпатье станет крупнейшим ее производителем!", - подытожил Игорь Герей.