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Единственный метод стимулировать грузовые железнодорожные перевозки – это снизить тариф, - эксперт

Фото: метод стимулировать грузовые железнодорожные перевозки – это снизить тариф (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для того чтобы поддерживать украинских производителей, стимулировать производство, а значит, и объемы перевозок, Укрзализныця должна снижать тарифы на перевозку. Это будет действительно дальновидный ход, который поможет развить экономику.

Об этом заявил генеральный директор транспортно-экспедиторской компании "Вертикаль" Олег Бурлаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЦТС".

Он подчеркнул, что скидка в 30% на экспортные тарифы при отправке грузов из областей, приближенных к зоне боевых действий, которую ввела "Укрзализныця", стала хорошим стимулом для поддержки аграриев. Теперь задача монополиста – масштабировать этот подход на всех экспортеров.

"Это действительно дальновидный ход, направленный на поддержку аграриев, и это должно быть масштабировано на территории всей нашей страны. А высокий сезонный спрос на специализированные вагоны УЗ перевозчик может регулировать вагонной составляющей, получая дополнительные средства от повышенного спроса", - пояснил Бурлаченко.

Ранее бизнес-ассоциации заявили, что ждут от "Укрзализныци" снижения грузовых тарифов, поскольку в последние годы тарифы на перевозку грузов по железной дороге критически росли, причем это беспрецедентное повышение вообще не обсуждалось с бизнесом.

В то же время все были убеждены, что как только УЗ возобновит объемы перевозок, драконовские тарифы снизят. Но грузовая база УЗ в первом полугодии 2024 года выросла на +65%, а тарифы так и не снизили.

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Укрзализныця