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Единственный авианосец России находится в критическом состоянии, ищут виновных, - ГУР

Фото: единственный авианосец России находится в критическом состоянии, ищут виновных (gur.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. В России пытаются найти виновных в этом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

В настоящее время авианосец находится на 35 судоремонтном заводе.

Чтобы продолжить ремонтные работы, было принято решение перевести корабль из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода, однако позже выяснилось, что он не может перемещаться собственным ходом.

Россияне попытались переместить авианосец с помощью буксиров. Это также оказалось невозможным из-за его критического состояния, так как он может опрокинуться на сторону и утонуть.

"При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри", - пишет ГУР.

Должностные лица судоремонтного завода и руководство флота перекладывают друг на друга вину. В частности даже невозможно установить, кто именно принял решение о перемещении корабля.

"Командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано что завод не виноват в доведении корабля до текущего плачевного состояния. С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, когда и на каких направлениях россияне могут начать новое наступление.

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