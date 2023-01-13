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Единые переговоры между Украиной и Россией - по обмену пленными, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Переговоры между Украиной и Россией сейчас ведутся только по освобождению пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Андрея Ермака для Le Monde.

По его словам, украинских пленников в тюрьме в оккупированной Еленовке не посетила ни одна международная организация, хотя это их обязательства. Не приезжал к украинским пленникам даже Международный комитет Красного креста.

"Я встречался здесь, в Киеве, с ее руководителем, объяснил ей факты, я организовал встречу с родственниками и женами узников. Я не принимаю, когда мне говорят, что никто не может посещать тюрьму, потому что для этого у него у него нет разрешения. Между тем представители МККК едут слушать показания госпитализированных российских военных, которые возвращаются с фронта, где насиловали наших женщин, убивали наших детей. это неприемлемо. Миру нужна организация, которая будет на высоте миссии, которая на нее возложена", - отметил он.

Напомним, в июле 2022 года россияне совершили теракт в тюрьме Еленовки - временно оккупированного города, где содержались пленные. Точное количество погибших неизвестно до сих пор, экспертиза продолжается.

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Андрей ЕрмакРоссийская Федерация