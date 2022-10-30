"Дымовой занавес". МИД отреагировал на слова Лаврова о возможности переговоров

"Единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с Россией должно быть немедленное прекращение Путиным войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год", - написал Николенко.

Он добавил, что тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих, не блокирует поставки зерновых и не выдвигает ультиматумов.

Николенко считает, что заявление Лаврова о готовности к переговорам - это не что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

По его словам, пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один - на поле боя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине. По его словам, Россия готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".