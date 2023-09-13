Единственная гарантия безопасности для торговых путей - в ОП об ударах по Севастополю

"Демилитаризация Черноморского флота России - это реальная долгосрочная гарантия безопасности региональных торговых путей и "зернового коридора". Это единственный правильный ответ на попытки России превратить голод в оружие и единственный способ обеспечить бесперебойные поставки зерна в страны Востока и Африки", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, наращивание потенциала Вооруженных сил Украины является путем к вышеупомянутому сценарию. В то же время результаты этого можно было увидеть во время сегодняшних ударов по Севастополю.

Ночной удар по Севастополю

13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Через некоторое время в Минобороны страны-террориста заявили об атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, 7 из которых сбили.

Во время ночной атаки был поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подводная лодка РФ.

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.