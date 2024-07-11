ЕГЭССС стала главным предохранителем коррупции в строительной сфере: ее функционал хотят расширить

За 4 года работы Единая Государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС) стала главным антикоррупционным предохранителем в сфере градостроительства. Антикоррупционный эффект ее деятельности уже превышает 10 млрд. гривен, а функционал е-системы в сфере строительства планируют расширять и дальше.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, ЕГЭССС создавалась 4 года назад для цифровизации строительного сектора Украины – для того, чтобы все процессы, связанные со строительством, происходили исключительно через нее. Ранее, отметила Шуляк, бумажные документы строительного сектора могли подделывать, терять и рассматривать, ускоряя или приостанавливая механизмы их получения. Однако с появлением ЕГЭССС их перевели в онлайн-формат, что в разы экономит время пользователей и предохраняет их от мошеннических действий - каждый шаг сразу фиксируется в системе.

"С появлением ЕГЭССС все процессы происходят в онлайн-формате, каждый шаг фиксируется, а любые попытки мошенничества сразу заметны в е-системе. Более того, по предварительным подсчетам, антикоррупционный эффект за все время работы системы от цифровых услуг в сфере строительства достигает 11,2 млрд грн", - подчеркнула Шуляк.

При этом она отметила, что на момент ее запуска переход от бумажных форм документооборота к электронным казался субъектам градостроительства чем-то невозможным. А сейчас ЕГЭССС стала не только привычной, но и обязательной.”, - подчеркнула Елена Шуляк.

Парламентарий добавила, что с начала работы ЕГЭССС к ней присоединились более 105 тысяч зарегистрированных пользователей, работающих в ней. Это архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля, заказчики строительства, девелоперы и другие. В ЕГЭСББ они получают все необходимые документы без визита в государственные органы. За четыре года работы ЕГЭССС было предоставлено до 163 тысяч таких услуг через "Дію". А строительными услугами в ЦНАПах за весь период существования системы воспользовались почти 300 тысяч раз.

В частности, отметила Шуляк, через ЕГЭССС уже выдано 65,5 тысяч градостроительных условий и ограничений - один из важнейших документов для начала проектирования крупных объектов строительства, таких как жилые комплексы, заводы производственные предприятия, офисные центры, мосты.

При этом наибольшее достижение, которое ощутили и застройщики, и граждане, строящие частные жилые дома – уменьшение сроков рассмотрения заявок за счет внедрения очередности рассмотрения. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) рассматривает заявки на начало строительства в течение 24 часов. Ранее до введения ЕГЭССС и очередности эти же документы могли рассматриваться до 6 месяцев.

В текущем году в ЕГЭССС заработал функционал, разрешающий застройщикам регистрацию специального имущественного права (СМП) в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ДРРП). Первоначальная регистрация стала автоматической – без участия государственного регистратора.

"Сегодня на портале ЕГЭССС от заказчиков строительства уже более 50 заявлений об этом. Кроме того, пользователи е-системы приступили к внесению сведений и созданию документов, необходимых для регистрации СМП около 100 объектов строительства. В рамках тестирования автоматической первичной регистрации СМП - уже зарегистрировано несколько объектов строительства", – рассказала Елена Шуляк.

Еще один важный функционал ЕГЭССС - электронный кабинет Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Через него должностные лица агентства смогут получать доступ к данным, внесенным в Реестр строительной деятельности электронной системы. Также представители НАПК смогут получать статистику по ведению объектов и общаться с пользователями электронной системы, держателем и техническим администратором.

Шуляк также добавила, что в рамках утверждения "Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы" до декабря 2025 года в ЕГЭССС нужно интегрировать всю градостроительную документацию.

Нардеп подчеркнула, что объемы предоставленных админуслуг через ЕГЭССС постоянно растут. Только в первом квартале 2024 года рост объемов предоставленных админуслуг по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составляет в среднем 20-40%. Но функционал е-системы планируют расширять и дальше.

Следующими шагами в расширении функционала ЕГЭССС должны стать: