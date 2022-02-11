ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"єДемократія": Федоров розповів, для чого в "Дії" функція опитування

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 16:44
"єДемократія": Федоров розповів, для чого в "Дії" функція опитування Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (пресслужба Міністерства цифрової трансформації України)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в "Дії" наявні лише два опитування. Незабаром їх кількість почне зростати й це допоможе уряду взаємодіяти з користувачами застосунку.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Опитування ми придумали ще роки тому. До цього були петиції в "Дії". Завдяки цьому ми зрозуміли, як це працює і як можна поліпшити в законодавстві. На одному з бордів прийняли рішення створити опитування", - відзначив Федоров.

За словами Міністра, раніше команда "Дії" проводила опитування у соціальних мережах, де кількість підписників, на той момент, становила від 70 до 89 тисяч. Натомість сьогодні застосунком користується 14 мільйонів людей.

"Раніше нам користувачі масово підказали, що потрібно прибрати опцію видалення COVID-сертифіката. Після цього команда зрозуміла, що необхідно запускати опитування всередині програми", - зауважив Федоров.

Деякий час, як додав міністр, опитування будуть проводитись з приводу розвитку цифрової держави. Через деякий час команда "Дії" врегулює, аби інші міністерства також могли ставити власні питання заради відповіді українців.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як працює функція опитування в додатку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Міністерство цифрової трансформації
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи