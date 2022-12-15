ECOSOC исключил Иран из Комиссии ООН по положению женщин

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ECOSOC) проголосовал за исключение Ирана из Комиссии ООН по положению женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Голосование по проекту резолюции, подготовленному США, было 29 против 8 при 13 воздержавшихся в среду, 14 декабря.

Стремление исключить Иран было инициировано Штатами в ноябре после того, как по всей стране вспыхнули протесты после смерти 22-летнего Махсы Амини, задержанного "полицией нравов".

Решение ECOSOC об исключении Исламской Республики Иран из Комиссии ООН по положению женщин государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "безошибочным сигналом поддержки со всего мира мужественному народу Ирана, и в особенности иранским женщинам и девушкам, которые остаются неустрашимыми, несмотря на жестокость и насилие, совершаемые против них иранским режимом", передает пресс-служба Госдепа США.

В релизе отмечается, что Штаты гордятся тем, что работали с партнерами по ECOSOC над исключением Ирана из Комиссии по положению женщин - "органа, чьи ценности и миссию высмеивает режим".

"Соединенные Штаты вновь заявляют о нашей непоколебимой поддержке народа Ирана", - добавил Блинкен.